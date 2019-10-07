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В Кремле перед операцией Анкары заявили о необходимости соблюдать целостность Сирии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Кремле в связи с планами Анкары провести военную операцию против сирийских курдов рассчитывают, что Турция во всех ситуациях будет соблюдать территориальную и политическую целостность Сирии.

"В Кремле знают о приверженности Турции постулату по территориальной и политической целостности Сирии, о том, что территориальная целостность Сирии является, собственно, отправной точкой и в ходе усилий по поиску сирийского урегулирования, и во всех остальных вопросах", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что наши турецкие коллеги будут во всех ситуациях, в первую очередь, придерживаться этого постулата", - продолжил он.

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По словам Пескова, в Кремле допускают действия Турции по обеспечению собственной безопасности. "Имеется в виду противодействие террористическим элементам, которые могут укрываться на территории Сирии", - пояснил он.

"Но, еще раз повторяю, что, в первую очередь, мы говорим о том, что необходимо соблюдать территориальную и политическую целостность Сирии", - подчеркнул Песков.

Песков также отрицательно ответил на вопрос о том, контактировал ли президент РФ Владимир Путин со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в последние дни в связи с планами Анкары в Турции.

"Но вы знаете, что, в целом, контакты и по линии военных, и по линии спецслужб весьма насыщены и регулярны", - добавил он.

В субботу неделе Эрдоган заявил, что Вооруженные силы Турции готовы к операции по обеспечению безопасности на севере Сирии без поддержки США, причем она может стартовать в ближайшее время

Дмитрий Песков Сирия Турция

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