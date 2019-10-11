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Задержанный житель Саратова признался в убийстве 9-летней девочки

Он захватил чужой гараж и испугался, что она может его разоблачить

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, он дал признательные показания и объяснил свои мотивы, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По его словам, несколько месяцев назад он самовольно захватил заброшенный гараж и поменял там замки. 9 октября он находился у гаража, когда мимо прошла эта девочка. Она спросила, его ли это гараж, он предположил, что гараж принадлежит семье девочки, испугался разоблачения, затащил ее внутрь и убил, пересказали в пресс-службе. Следствие проверит эту версию наряду с другими.

Задержанный был ранее судим за несколько тяжких преступлений и имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Версию о его причастности к убийству девочки подтверждают записи с камер наблюдения, их приобщили к делу.

Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября по дороге в школу. Ее исчезновение получило широкий общественный резонанс, ее активно искали. В ночь на 11 октября стало известно, что ее нашли мертвой в гаражах со следами насильственной смерти.

По информации источника "Интерфакса", на месте обнаружения тела ребенка собрались несколько сотен человек, они пытались остановить автомобиль полиции, в котором, по их предположению, с места преступления увозили задержанного. Позднее несколько десятков человек перешли оттуда к отделу полиции №3 на Московской улице и перекрыли проезжую часть, протестуя против действий полиции, которая не сообщила о найденном ребенке, в то время как поиски девочки вторые сутки подряд продолжались по всему городу.

Житель Саратова Дамир Видманов начал собирать подписи под петицией с требованием вернуть смертную казнь или пожизненное заключение за доказанные убийства детей. На момент написания новости ее подписали больше 16 300 человек. Требование поддержали в соцсетях депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков, а также региональный уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя.

Саратовцы несут цветы к дому на улице Высокая, где жила погибшая девочка. У подъезда лежат букеты роз, сообщают в соцсетях.

Председатель СКР Александр Бастрыкин направил в Саратов криминалистов центрального аппарата ведомства для помощи местному следствию.

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