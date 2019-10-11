Жители Саратова устроили мемориал у места убийства девятилетней девочки

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Жители Саратова устроили мемориал возле гаража в Кировском районе города, где минувшей ночью было обнаружено тело убитой девятилетней девочки.

Горожане целыми семьями несут к гаражу букеты цветов и детские игрушки, зажигают поминальные свечи, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий. По просьбе волонтеров мемориал будет организован и в школе №73 Саратова, где училась девочка.

Резонансное преступление

Школьница пропала 9 октября в 6:30 по Москве по дороге в школу. Ее поисками на протяжении почти двух суток занимались около 3 тыс. горожан. Жители Саратова объединялись в группы по микрорайонам и выходили на розыск девочки в близлежащие лесные и дачные массивы. Убийство девочки получило большой общественный резонанс.

В ночь на 11 октября стало известно об обнаружении тела девочки. В этот же день позднее СКР сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. Им оказался местный житель, который сознался в содеянном.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании обстоятельств убийства девочки.

Между тем житель Саратова Дамир Видманов создал в соцсетях петицию, адресованную властям страны. "Ввиду сложившегося резонанса мы должны (...) требовать от властей РФ возвращения смертной казни за доказанные преступления против жизни детей или даже гарантированного пожизненного заключения, во благо защиты молодого поколения от нелюдей", - говорится в петиции.

За несколько часов под обращением подписались около 23 тыс. человек.

Возврата смертной казни за убийство детей потребовали также депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков. Свое мнение они озвучили в официальных пабликах в соцсетях.