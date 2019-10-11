Глава СКР направил столичных криминалистов расследовать убийство девочки в Саратове

Сотрудники полиции около гаражного комплекса, где было найдено тело ранее пропавшей 9-летней девочки Фото: Алексей Кошелев/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Следователи-криминалисты из Москвы окажут помощь в расследовании убийства девятилетней девочки, тело которой было обнаружено ночью в Саратове, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В нем отмечается, что сотрудников центрального аппарата ведомства в Саратов направил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Кроме того, он поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что подозреваемый в убийстве школьницы задержан. Девочка пропала утром 9 октября по дороге из дома в школу. Ее тело со следами насильственной смерти нашли в гаражах в Кировском районе Саратова.

По информации источника, на месте обнаружения тела ребенка собрались несколько сотен жителей, они пытались остановить машину полиции, в которой, по их предположению, увозили подозреваемого в убийстве.