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Тело пропавшей девятилетней девочки обнаружено в Саратове

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Полиция Саратова обнаружила тело 9-летней девочки которую около двух суток разыскивали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов, сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник.

"Тело девочки со следами насильственной смерти обнаружено в гаражах в Кировском районе города. Задержан подозреваемый в убийстве", - сказал собеседник агентства.

По информации источника, на месте обнаружения тела ребенка собрались несколько сотен человек, они пытались остановить автомобиль полиции, в котором по их предположению с места преступления увозили задержанного.

"Собравшиеся стали раскачивать автомобиль полиции в котором по их предположению пытались увезти задержанного. Машину открыли, там задержанного не оказалось. Выяснилось, что предполагаемого преступника вывели для совершения с ним следственных действий. В настоящее время на месте находиться не более ста человек", - сообщил собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией по этому поводу.

9-летняя девочка пропала 9 октября в 6:30 по Москве по дороге из дома в школу.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК (Убийство).

Саратовская область

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