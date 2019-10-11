Эльвира Вихарева опровергла планы проведения акции в Москве 13 октября

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Член политсовета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева подтвердила, что получила предупреждение от прокуратуры Москвы, но заявила, что не планировала никаких акций протеста на Красной площади на 13 октября. Она предположила, что власти "что-то перепутали" или "календарь не перевернули".

По ее словам, ее "поймали на улице" и зачитали предупреждение, но не предупредили, в связи с чем оно вынесено.

"Я попросила, чтобы они мне показали хоть какие-то действительные бумаги, но ничего мне не было предъявлено. На 13 октября ничего не планировалось. Никакие митинги, мы посмотрели в новостных лентах, на ближайшие дни и другие люди не заявляли", - сказала политик.

Три дня назад Вихарева получила предостережение от департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы о том, что он не может проводить несанкционированную акцию 14 сентября. Она напомнила, что подавала заявку на ту дату, ей предложили перенести мероприятие в Марьино, тогда она предпочла вовсе отказаться от мероприятия.

В предостережении прокуратуры Москвы говорится, что в соцсетях распространяются призывы к участию в акции 13 октября, хотя она не согласована.

Вихарева перепостила в своем телеграм-канале сообщение о планируемой на 13 октября в поддержку фигуранта "московского дела" Константина Котова, которую анонсировали его друзья. Котов осужден по так называемой "дадинской" статье. 14 октября Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию на его приговор.