Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор активисту по "дадинской статье" 14 октября

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 14 сентября рассмотрит жалобу 12 адвокатов на приговор Константину Котову, которого приговорили к четырем годам колонии по так называемой "дадинской статье" (212.1 УК). Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Апелляцию на приговор они подали 16 сентября. С каждым из адвокатом был заключен договор на 212 рублей 10 копеек, по номеру дадинской статьи.

Котова задержали 10 августа, когда в Москве проходил согласованный митинг за честные выборы в Мосгордуму. Свидетелями обвинения выступили 13 сотрудников полиции, которые утверждали, что активист участвовал в несогласованном шествии после митинга, выкрикивал лозунги и давал интервью. Свидетели защиты это отрицали. Телеканал "Дождь" нашел видео задержания Котова, на котором видно, что активист вышел из метро, ничего не скандируя, а через полминуты его задержали полицейские и повели в автозак.

5 сентября Тверской суд Москвы признал Котова виновным в неоднократном нарушении правил на массовых акциях. Суд решил, что он не раз привлекался к административной ответственности за эти нарушение за 180 суток, и назначил ему реальный срок по уголовной статье.

Котов стал вторым человеком, осужденным по этой статье. Первым в 2015 году стал активист Ильдар Дадин. Президиум Верховного суда отменил его приговор в 2017 году и признал за ним право на реабилитацию.

В феврале 2017 года Конституционный суд России признал дадинскую статью соответствующей Конституции, но нуждающейся в доработке. По мнению КС, ее новая редакция должна исключить формальный подход, когда правоприменитель не учитывает степень общественной опасности содеянного. Уголовная ответственность в рамках этой статьи должна быть адекватна общественной опасности деяния, указал суд.