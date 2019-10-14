Просьбу о помиловании осужденной за гашиш израильтянки передадут Путину после поступления по дипканалам

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Обращение властей Израиля о помиловании осужденной в РФ израильтянки будет рассмотрено президентом РФ Владимиром Путиным после его поступления по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я оставлю это без комментариев. Это относится к теме содержания двусторонних контактов, которые мы не публикуем, в отличие от других стран. Мы знаем, что поступило обращение господина Нетаньяху. После того, как оно поступит по дипломатическим каналам, оно будет доложено и рассмотрено президентом России", - сказал Песков журналистам.

Накануне стало известно, что президент Израиля направил своему российскому коллеге Владимиру Путину письмо с просьбой помиловать израильтянку Нааму Иссахар, которую в России приговорили к 7,5 годам колонии за контрабанду 9 граммов гашиша.

Иссахар, летевшую из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве, задержали в аэропорту "Шереметьево" в 2018 году. В рюкзаке девушки обнаружили около 9 грамм гашиша.