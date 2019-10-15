Поиск

Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную в России израильтянку

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой даровать помилование осужденной в РФ гражданке Израиля Нааме Иссахар, сообщила во вторник газета Times of Israel со ссылкой на заявление офиса Нетаньяху.

В заявлении говорится, что премьер отправил Путину письмо с просьбой освободить 26-летнюю осужденную. Информация об обращении Нетаньяху к Путину также опубликована в официальном твиттере израильского премьера.

Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево в 2018 году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 9 грамм гашиша. Она отрицает причастность к контрабанде наркотиков в значительном размере, но согласилась с обвинением в хранении наркотических средств. Она должна отбывать наказание сроком семь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор израильтянке вынесли 11 октября.

13 октября президент Израиля Реувен Ривлин отправил Путину письмо с просьбой даровать помилование израильтянке.

"Из-за особенных и индивидуальных обстоятельств по делу Наамы Иссахар я взываю к Вашему (Владимира Путина - ИФ) милосердию и состраданию, призывая Вас лично вмешаться, чтобы даровать ей экстраординарное прощение", - отмечалось в письме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в понедельник, 14 октября, журналистам, что обращение властей Израиля о помиловании осужденной в РФ Иссахар будет рассмотрено президентом РФ после его поступления по дипломатическим каналам.

Ранее издание Jerusalem Post сообщало, что Израиль отказался от предложения России обменять Иссахар на российского гражданина Алексея Буркова, экстрадиции которого запросили США. Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по запросу США. Согласно заявлению канцелярии, Высший суд Израиля уже одобрил экстрадицию в Соединенные Штаты, поэтому произвести обмен гражданами невозможно.

Биньямин Нетаньяху Владимир Путин Наама Иссахар Израиль

Новости по теме

Новости

МВД Эквадора обвинило Russia Today в искаженном освещении беспорядков в стране

Что произошло за день: вторник, 15 октября

В Общественной палате заявили, что россиянка Богачева возвращается из Белоруссии в РФ

В Общественной палате заявили, что россиянка Богачева возвращается из Белоруссии в РФ

Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

Посольство РФ в Белоруссии сообщило, что россиянка Богачева находится на свободе

В Общественной палате сообщили о задержании в Минске россиянки, попавшей под санкции США

В Общественной палате сообщили о задержании в Минске россиянки, попавшей под санкции США

Аэропорт Барселоны отменил полсотни рейсов из-за протестов

Аэропорт Барселоны отменил полсотни рейсов из-за протестов

Турция собралась в два этапа вернуть в Сирию 3 млн беженцев

Адвокат сообщил о включении Давыденко в списки на обмен с Украиной

Адвокат сообщил о включении Давыденко в списки на обмен с Украиной

Россиян, хорошо относящихся к Украине, с февраля стало в полтора раза больше

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');