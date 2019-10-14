Мосгорсуд признал законным приговор активисту, осужденному по "дадинской статье"

Гражданский активист Константин Котов Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил в силе приговор активисту Константину Котову, получившему четыре года колонии общего режима по "дадинской статье" за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.

Апелляционная жалоба защиты активиста была оставлена без удовлетворения, огласила решения судья Нина Шарапова.

Поддержать Котова в Мосгорсуд пришло несколько десятков человек, священники, оппозиционер Николай Ляскин, политолог Екатерина Шульман, советский физик и общественный деятель Лев Пономарев, а также Ильдар Дадин - первый осужденный в России за неоднократное нарушение правил проведения митингов и пикетов.

Интересы Котова на апелляционной жалобе представляли 13 адвокатов - Мария Эйсмонт, Эльдар Гароз, Анна Ставицкая, Ирина Бирюкова, Михаил Бирюков, Вера Гончарова, Алхас Абгаджава, Юрий Костанов, Александр Пиховкин, Анастасия Саморукова, Алексей Липцер, Анастасия Костанова и Оксана Маркеева.

В ходе прений каждый из адвокатов настаивал на невиновности Котова и просил суд вынести оправдательный приговор. Прокурор просил оставить приговор активисту без изменений.

Котов в суде заявил, что виновным по-прежнему себя не признает, а обвинение основано на лжи сотрудников полиции и Росгвардии.

"Я требую полного оправдания, если у суда хватит на это смелости. Никто и никогда не должен быть судим по моей статье", - сказал Котов.

Дело Котова

Тверской суд Москвы 5 сентября приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК РФ).

Указанная статья Уголовного кодекса получила известность как "дадинская" - по имени Ильдара Дадина. Котов стал вторым после него осужденным в России по этой статье.

Дело Котова получило общественный резонанс. Защиту активиста в знак его поддержки приняли 12 адвокатов, которые заключили с ним соглашения на 212 рублей 10 копеек каждый.

По версии обвинения, Котов, который ранее неоднократно нарушал законодательство о порядке проведения публичных мероприятий и который привлекался за это к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ, 10 августа участвовал в несогласованном митинге в центре Москвы, игнорируя при этом требования полицейских прекратить эту противоправную деятельность. В итоге Котов был задержан на этой акции.

Судебное заседание по делу Котова длилось два дня, в ходе процесса было допрошено 13 сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивали безопасность в столице на массовой акции, где был задержан активист. Со стороны гособвинения в суде выступил представитель мэрии, а со стороны защиты - четыре свидетеля. Свидетели защиты сообщили, что Котов не совершал противоправных действий, а также единогласно охарактеризовали его как мирного гражданина.

Адвокаты настаивали на невиновности подзащитного и просили суд прекратить уголовное дело в связи с отсутствием доказательств инкриминируемого преступления.