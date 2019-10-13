Тысячи жителей Саратова пришли проститься с убитой девятилетней девочкой

По данным полиции, на отпевание уже пришли более трех тысяч человек

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Саратове прощаются с убитой девятилетней девочкой, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Саратовцы целыми семьями несут букеты цветов и игрушки храму. По данным представителя правоохранительных органов, к церкви уже пришли свыше трех тысяч человек.

Отпевание проходит в храме первоверховных апостолов Петра и Павла. По периметру храма дежурят наряды полиции и волонтеры с траурными повязками.

Для горожан организованы бесплатные автобусы к месту прощания.

Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября по дороге в школу. Ее поисками на протяжении почти двух суток занимались около трех тысяч горожан. Жители Саратова объединялись в группы по микрорайонам, чтобы найти ребенка.

Тело девочки было обнаружено в заброшенном гараже недалеко от ее дома. Рядом с этим местом собрались сотни жителей Саратова с требованием выдать им убийцу. Позже несколько десятков человек переместились к отделу полиции, а к утру разошлись.

Подозреваемый арестован. Он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Мужчина признался, что убил девочку, чтобы она не рассказала о том, что он завладел чужим гаражом. Он предположил, что занятый им гараж мог принадлежать семье ребенка.

Убийство ребенка получило большой общественный резонанс в России и спровоцировало очередной всплеск дискуссии вокруг снятия моратория на смертную казнь. Житель Саратова Дамир Видманов создал в соцсетях петицию, адресованную властям страны, где потребовал " возвращения смертной казни за доказанные преступления против жизни детей или даже гарантированного пожизненного заключения, во благо защиты молодого поколения от нелюдей". За несколько дней под обращением подписались около 40 тысяч человек.