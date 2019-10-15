Четыре человека погибли в аварии с цементовозом на окраине Калуги

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Три автомобиля, в том числе цементовоз, столкнулись утром во вторник на дороге, соединяющей Калугу и трассу М3 "Украина", погибли четверо. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

По предварительным данным полиции, водитель цементовоза MAN не учел особенности своего автомобиля, дорожные и погодные условия - выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя легковушками: "Нивой" и Nissan.

В результате ДТП погибли четыре человека: водитель и пассажиры "Нивы". Обстоятельства аварии уточняются.

По данным полиции, движение по дороге на въезд в город и выезд из него затруднено, сотрудники автоинспекции регулируют потоки транспорта.