Две машины полностью сгорели после ДТП в Калужской области

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись утром в понедельник на 259-м километре федеральной трассы М-3 "Украина" в Калужской области, две машины в результате аварии сгорели полностью, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Столкновение произошло в 6:20 по московскому времени. По предварительной информации, Chevrolet Lacetti двигался в сторону Москвы и столкнулся с попутным "ГАЗ-53". От удара легковой автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где он врезался в грузовик Howo с прицепом.

В результате столкновения Chevrolet и грузовик Howo загорелись. На месте погиб водитель легковушки.