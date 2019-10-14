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Две машины полностью сгорели после ДТП в Калужской области

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись утром в понедельник на 259-м километре федеральной трассы М-3 "Украина" в Калужской области, две машины в результате аварии сгорели полностью, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Столкновение произошло в 6:20 по московскому времени. По предварительной информации, Chevrolet Lacetti двигался в сторону Москвы и столкнулся с попутным "ГАЗ-53". От удара легковой автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где он врезался в грузовик Howo с прицепом.

В результате столкновения Chevrolet и грузовик Howo загорелись. На месте погиб водитель легковушки.

Калужская область МВД

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