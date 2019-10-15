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Задержаны подозреваемые в убийстве екатеринбурженки, пропавшей после продажи машины

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Троих подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга, которая исчезла при продаже машины на прошлой неделе, задержали в Челябинской области. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник во вторник.

По его словам, операцию по задержанию проводили сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области, им оказывали оперативное сопровождение челябинские коллеги.

Подозреваемых задержали в рамках расследования уголовного дела об убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга. Подтверждением этой информации от официальных органов агентство пока не располагает.

О начале следственных действий (по статье 105 УК РФ "убийство") сообщала пресс-служба регионального СУ СКР. По данным ведомства, девушка пропала, когда отправилась продавать свою машину. Ее искали полиция и добровольцы.

Волонтеры поискового отряда "Прорыв", которые участвовали в поисках, сообщили агентству, что тело девушки найдено.

"Да, Ксения найдена, она погибла. Где и когда - это информация пока не разглашается в интересах следствия, пока работает следственный комитет", - сказал представитель отряда.

Местные СМИ сообщают, что тело девушки найдено в частном секторе в районе Уралмаш в Екатеринбурге.

Вечером 10 октября 27-летняя Ксения Каторгина поехала показывать свой автомобиль Audi Q5 потенциальному покупателю, и с тех пор ее никто не видел. Автомобиль нашли у перекупщиков в Челябинске вечером 11 октября. Они рассказали, что машину им привезли цыгане, сообщил e1.ru.

Екатеринбург Челябинская область

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