Тело девушки, пропавшей при продаже машины на Урале, нашли в канализации

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга, которая исчезла при продаже автомобиля на прошлой неделе, было спрятано преступниками в канализационном коллекторе в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Следственные органы подтвердили, что по подозрению в убийстве девушки были задержаны двое мужчин и женщина. Ранее о задержании троих подозреваемых "Интерфаксу" сообщал со ссылкой на информированный источник.

В СК РФ уточнили, что в Челябинске оперативники задержали трех официально неработающих местных жителей - двоих мужчин 1977 и 1990 годов рождения, а также женщину 1988 года рождения. По предварительным данным следствия, убийство женщины было совершено группой лиц в целях хищения автомашины, отмечает СК.

В ближайшее время троим задержанным будет предъявлено обвинение.

Следствие проверяет возможную причастность подозреваемых к иным ранее совершенным преступлениям, в том числе в других регионах страны.

Ранее сообщалось, что вечером 10 октября Ксения Каторгина поехала показывать свой автомобиль Audi Q5 потенциальному покупателю и пропала. Автомобиль нашли у перекупщиков в Челябинске вечером 11 октября. Они рассказали, что машину им привезли цыгане, сообщил e1.ru. По данным источников издания, в салоне автомобиля были следы крови, однако неизвестно, чья это кровь.