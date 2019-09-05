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Минтранс РФ подготовит меры сдерживания цен на авиабилеты к октябрю

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ к октябрю 2019 года подготовит меры сдерживания цен на авиабилеты. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих журналистам в кулуарах V Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сегодня здесь, "на полях" форума, проводили консультации и с нашими авиаторами, и с "Аэрофлотом", с другими авиакомпаниями для того, чтобы принять дополнительные меры по сдерживанию роста цен", - сказал Дитрих. О каких именно шагах идет речь, он не уточнил.

"Попробуем предпринять все меры, для того чтобы этот рост если и был выше инфляции, то не сильно", - добавил министр. Он также отметил, что тема подорожания авиабилетов обсуждалась также 4 сентября на заседании президиума Госсовета в рамках ВЭФ во Владивостоке.

Стоимость авиабилетов в РФ в I полугодии выросла на 7%. Итоговое подорожание в 2019 году будет зависеть от цен на авиакеросин, сообщала 4 сентября глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

На то, что рост цен на авиаперевозки опережает инфляцию, 4 сентября также обратил внимание президент Владимир Путин. "Виталий, больше инфляции - 7% рост!" - обратился глава государства к гендиректору "Аэрофлота" Виталию Савельеву на заседании президиума Госсовета во Владивостоке.

Евгений Дитрих Минтранс ВЭФ

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