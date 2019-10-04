Правозащитники сообщили об участии до 200 заключенных в драке в ИК-9 в Соликамске

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В массовой драке с изнасилованием заключенного, которая произошла 22 сентября в исправительной колонии №9 в Соликамске, участвовали от 60 до 200 осужденных, рассказали очевидцы. Об этом "Интерфаксу" ссообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Пермского края Георгий Ситников.

По его словам, в ОНК считают, что администрация колонии ничего не сделала, чтобы не допустить насилие, хотя конфликты в учреждении случались еще летом. Правозащитники провели там проверку 2 сентября и опросили 14 заключенных так, что их не могли слышать сотрудники ФСИН, написал он в фейсбуке.

Собеседники членов ОНК сказали, что драка была связана со случаями самоуправства и сексуального насилия одних осужденных над другими.

По словам Ситникова, по сути конфликт возник в связи с "процветающей криминальной субкультурой" в колонии.

"Опрошенные сообщили, что практиковалось воздействие на осужденных через помещение их к лицам с пониженным социальным статусом, а также возможная передача полномочий отдельным осужденным. Именно нарушение криминальных традиций и правил и стало причиной конфликта - самоуправство одного из осужденных по определению социального статуса осужденных вызвало недовольство лиц "отрицательной направленности", которые и решили физически наказать отступника. Но вместо него под горячую руку попались обычные осужденные, которые были ни в чём не виноваты", - пересказал он.

Участники массовой драки использовали табуретки, штакетник и другие подручные предметы, установила проверка. От 20 до 30 осужденных получили ушибы и сотрясение мозга, троим потребовалась госпитализация из-за травм легких и почек. Опрошенные рассказали, что некоторые участники драки были пьяны.

В ОНК считают, что сотрудники ФСИН были в курсе субкультуры и конфликтов, а также не приняли мер по соблюдению запрета на алкоголь.

"Если что-то и предпринималось, то крайне недостаточно, потому что не была обеспечена, на наш взгляд, личная безопасность заключенных. Допускалось свободное перемещение между отрядами, без разрешения администрации", - сказал он.

Ситников сообщил агентству, что по итогам проверки в прокуратуру и региональное управление ФСИН будет направлено заключение с рекомендациями о принятии необходимых мер.

22 сентября двое заключенных ИК-9 надругались над осужденным, в тот же день в колонии произошла массовая драка. Несколько дней спустя видеозапись избиения одного заключенного двумя другими выложил в интернет основатель правозащитного проекта "ГУЛАГу.нет" Владимир Осечкин. Начались проверки. Было возбуждено два уголовных дела - об изнасиловании и о халатности.

По данным краевого омбудсмена Павла Микова, конфликт не был связан с наказанием со стороны сотрудников колонии.