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"Коммерсантъ" узнал о бегстве вещественного доказательства из дела о наркотиках в колонии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - По делу о доставке наркотиков в колонию №6 в Тульской области утерян вещдок следствия - кот-наркокурьер сбежал из живого уголка, куда его поместили на хранение, пишет "Коммерсантъ". Теперь следствие не может провести эксперимент и проверить, мог ли кот реально пронести наркотики в колонию, сказал газете адвокат фигуранта дела Дмитрий Сотников.

Кота передали на ответственное хранение в зооуголок в Новомосковске. Сотников поехал туда в октябре 2019 года, но ему рассказали, что кот сбежал еще зимой. Он записал видео, на котором сотрудница зооуголка объяснила, что животное выпускали с разрешения следствия, потому что в клетке ему было холодно. Однажды он испугался собак во дворе и сбежал.

По версии следствия, схему по доставке наркотиков придумал заключенный Эдуард Долгинцев. Он использовал кота, который родился в колонии, но мог выходить за ее территорию через лаз. В июле 2018 года знакомый Долгинцева надел на кота ошейник с наркотиками и хотел переправить их в колонию, но подозреваемых участников схемы задержала полиция. Как пишет издание, обвинение построено на показаниях трех секретных свидетелей, которые утверждают, что заказывали у подсудимого наркотики и могут опознать кота.

12 сентября Сотникову не разрешили участвовать в процессе по этому делу в Новомосковском суде, напоминает газета. Он опоздал, судья не разрешила ему вступить в дело. В перерыве приставы силой помешали ему вернуться на заседание и обвинили в нападении на судью. Затем Сотникова увезли в отделение СКР, а потом он заявил, что следователи его избили до сотрясения мозга. В это время суд заслушал двух секретных свидетелей в присутствии адвоката по назначению.

По словам Сотникова, он собирался ходатайствовать о проведении следственного эксперимента с котом, чтобы проверить, позволит ли животное надеть на него ошейник и найдет ли дыру в ограждении колонии, если таковая есть. Без кота проверить доводы обвинения будет невозможно, отметил адвокат. Защита подозревает, что Долгинцева могли оговорить сотрудники колонии.

Тульская область Новомосковск СКР Эдуард Долгинцев Дмитрий Сотников

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