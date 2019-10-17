Памятный знак установили около колледжа Керчи в годовщину трагедии

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Памятная табличка установлена на территории Керченского политехнического колледжа, где год назад при взрыве и стрельбе погибли 20 человек, сообщили в четверг агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства образования науки и молодежи Крыма.

На табличку нанесены две надписи: "В нашей памяти светлый ваш образ" и "Студентам и сотрудникам Керченского политехнического колледжа, погибшим при трагических событиях 17 октября 2018 года".

В Керчи на четверг, в годовщину трагедии, был объявлен траур: все увеселительные мероприятия и развлекательные программы были отменены, флаги приспущены. В городских храмах и мечетях прошли молебны. Траурные мероприятия начались с общегородской минуты молчания.

В городах Крыма были организованы импровизированные мемориалы.

Студент четвертого курса политеха Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил в колледже стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После атаки 18-летний юноша покончил с собой. Жертвами нападения на колледж стали 20 человек: 15 учащихся и 5 сотрудников. Полсотни человек получили ранения.

Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте, но позже переквалифицировали его на "убийство двух и более лиц общеопасным способом".