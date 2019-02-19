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Более 20 резонансных случаев насилия в школах отмечено в России за два года

По мнению главы СБ РФ, рост агрессии вызван распространением деструктивных идей в интернете

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Более 20 случаев насилия в учебных заведениях, повлекших ранения и гибель людей, зафиксированы в 2017-2018 годах в России, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Нападение на керченский колледж

"В период с 2017 по 2018 годы в 18 субъектах Российской Федерации в образовательных учреждениях учащимися совершено 24 резонансных преступления с использованием оружия и взрывных устройств, повлёкшие причинение ранений различной тяжести преподавателям и обучающимся, а также гибель людей, включая детей", - сказал Патрушев на совещании во вторник в Тюмени.

По его мнению, нападения в школах связаны с распространением деструктивных идей в интернете.

"Деструктивно влияет на сознание и повеление школьников и студентов распространение в сети "Интернет" идей национализма, сепаратизма, неонацизма, криминальной субкультуры, культ насилия, личного обогащения", - заявил Патрушев.

"Подобная навязанная молодежи информация провоцирует агрессивное поведение, включая крайние его проявления, такие как нападения учащихся на сверстников, преподавателей", - добавил он.

В частности, в 2018 году в России произошло несколько громких случаев насилия в школах. В ходе драки в Перми пострадали 15 человек, в ходе нападения ученика девятого класса в Улан-Удэ пострадали семь человек. В октябре в Керчи Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в политехническом колледже, в котором он учился. В результате нападения погибли 21 человек, пострадали более 50

Теги: Николай Патрушев, СБ РФ

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