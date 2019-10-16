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В Подмосковье подумают, как отдельно собирать пищевые отходы

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Коричневые баки для сбора органических (пищевых) отходов могут появиться на территории Московской области в 2020 году, заявил в среду зампред правительства региона Евгений Хромушин.

Он рассказал, что стартовала пробная акция по сбору яблок, следующим шагом станет появление коричневых баков. Их не предполагается размещать на контейнерных площадках у жилых домов. Вопрос расположения этих контейнеров непрост, поскольку для предотвращения появления неприятного запаха мусор оттуда нужно вывозить дважды в день.

По словам Хромушина, нужны средние точки сбора, вдали от жилой застройки, где можно собирать органику и два раза в сутки ее вывозить.

"1,5 млн тонн (мусора - ИФ) не поедет на полигоны, если мы с вами наладим систему, при которой у нас появится сбор органики", - пояснил он.

Если решение по размещению этих контейнеров будет оперативно выработано, они могут появиться уже в 2020 году, заявил зампред правительства региона.

С 1 января 2019 года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор разделяется на "сухой" (синий бак: бумага, металл, картон, пластик), и "смешанный" (серый бак: все остальные отходы, кроме тех, которые утилизируются в особом порядке - крупногабаритного мусора, батарей и аккумуляторов, ртутьсодержащих ламп и приборов и т.д.).

Московская область Подмосков

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