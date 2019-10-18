Минприроды решило запретить выбрасывать батарейки с другим мусором

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минприроды предложило запретить выбрасывать батарейки и аккумуляторы вместе с остальными твердыми отходами. Проект такого ведомственного приказа опубликовали на портале проектов нормативно-правовых актов.

Батарейки и аккумуляторы чиновники хотят внести в группу однородных отходов I-V классов опасности. В нее вошли отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей автомобилей, севшие батареи и аккумуляторы, минеральные и синтетические масла; компьютерное, электронное, оптическое оборудование, шины, покрышки, камеры для автомобилей, а также электролитные батарейки и аккумуляторы.

Приказ запретит их смешивать с другим мусором, а также хранить неповрежденные батарейки вместе с поврежденными. Граждан обяжут их выбрасывать в специальные контейнеры, либо сдавать в магазины или операторам на переработку. Также приказ должен обеспечить организацию сбора и накопления отходов этой группы, прописать условия их хранения и утилизации и указать приоритеты при выборе технологии их утилизации.

Предполагается, что сбором, обработкой, утилизацией и обезвреживанием таких отходов будут заниматься компании и индивидуальные предприниматели, получившие лицензию на работу с отходами I-IV классов опасности.