Под Волоколамском началась дегазация второго участка свалки "Ядрово"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Волоколамске началась дегазация новой части (второй "карты") полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) "Ядрово", сообщает сайт местной администрации.

"25 сентября мы начали дегазацию нового тела полигона. Весь газ будет выведен на основной факел. По словам собственника полигона, все работы будут выполнены в течение 30-40 дней. То есть подрядную организацию выбрали, начали работать", - приводятся в сообщении слова главы Волоколамского округа Михаила Сылки.

Отмечается, что дегазация ведется по технологии голландской компании Multriwell, которая осуществляла дегазацию старой части полигона в 2018 году.

"Сделали первый прокол (стичером - специальной машиной), и с сегодняшнего дня началась дегазация нового тела полигона. Это первая очередь работ, для того чтобы максимально снизить все негативные воздействия на окружающую среду. Жителям города придётся немного потерпеть, но все это делается во благо", - сказал начальник полигона "Ядрово" Иван Кудельский, слова которого также приводятся в сообщении.

По его словам, после проколов будут делать укрытие. Все вертикальные проколы соединяются в горизонтальные, затем укрываются пленкой, сразу же с укладкой перфорированного трубопровода, который пойдет на факел, сообщил Кудельский.

На первом этапе планируется сделать проколы на площади 2 тыс. квадратных метров - это 1 тыс.-1,2 тыс. проколов. Во время проведения проколов возможно появление неприятного запаха в городе, предупредил он.

Ситуация с выбросами свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово" под Волоколамском обострилась в марте 2018 года. Тогда к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось множество детей. В районе начались митинги протеста с требованием закрыть полигон. 14 апреля "виновный" в выбросах свалочного газа старый участок полигона ("первая карта") перестал принимать мусор. Завоз отходов продолжился на "вторую карту" (новый участок) полигона, которая была построена по современным технологиям. В июне того же года на полигоне была запущена система дегазации.

Полностью свалку планируют закрыть в 2020 году.