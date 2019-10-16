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Отца троих детей отправили под домашний арест по делу "27 июля"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Александра Мыльникова, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии 27 июля в центер столицы, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Мыльников единственный из новых фигурантов дела, кому следствие просило избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, а не заключения в СИЗО. В Следственном комитете сообщили, что это связано с наличием у Мыльникова трех несовершеннолетних детей и супруги на иждивении.

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В суде Мыльников заявил, что не признает вину, но согласен с ходатайством следствия о домашнем аресте.

Ранее СКР сообщил о задержании пяти новых подозреваемых в насилии против сотрудников Росгвардии. По данным следствия, 27 июля на улице Рождественка в Москве Мыльников вместе с подозреваемыми Лесных и Мартинцовым повалил на землю сотрудника Росгвардии, после чего они избили его ногами.

Москва Александр Мыльников

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