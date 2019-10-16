Суд арестовал трех новых фигурантов "дела 27 июля"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря трех фигурантов "дела 27 июля" Егора Лесных, Максима Мартинцова и Андрея Баршая, обвиняемых в нападении на сотрудников Росгвардии на протестной акции в столице, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в среду.

Все трое вину не признали. Их адвокаты просили суд избрать меры пресечения, не связанные с заключением в СИЗО.

Студент Московского авиационного института (МАИ) Андрей Баршай прошел в зал судебного заседания с плакатом: "Свободу всем!". Перед началом заседания в суде собралось несколько десятков однокурсников и других людей, поддерживающих 21-летнего студента.

Ранее в Следственном комитете России сообщили о задержании пяти новых подозреваемых в насилии против сотрудников Росгвардии (статья 318 УК РФ, применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, 27 июля на улице Рождественка еще один фигурант дела Александр Мыльников вместе с Лесных и Мартинцовым повалил росгвардейца на землю и избил его ногами. Баршай, как считает следствие, напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, по итогам мероприятия были задержаны больше тысячи человек. Вскоре было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия против сотрудников правоохранительных органов. По этим делам арестовали свыше десятка человек.