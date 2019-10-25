Фигуранта "дела 27 июля" Баршая отправили на проверку вменяемости

По мнению защиты, он мог напасть на росгвардейца в состоянии аффекта

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Фигурант "дела 27 июля" Андрей Баршай, обвиняемый в нападении на сотрудника правоохранительных органов на несогласованней летней акции в Москве, направлен на психиатрическую экспертизу, сообщила в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Светлана Байтурина.

Как пояснила адвокат, Баршай ранее наблюдался в больнице имени Алексеева (бывш. им. Кащенко - ИФ).

"Следователь вынес постановление о назначении Андрею Баршаю стационарной психиатрической экспертизы. Она проводится в психиатрическом стационаре", - сказала Байтурина, отметив, что его там "должны проверить на вменяемость".

Кроме того, когда защита ознакомилась с постановлением следователя, они заявили ходатайство о том, что Баршай мог совершить нападение на росгвардейца в состоянии аффекта и эмоциональном состоянии, вызванном действиями потерпевшего.

16 октября Басманный суд Москвы заключил под стражу ещё четвёртых фигурантов "дела 27 июля": Андрея Баршая, Владимира Емельянова, Егора Лесных, Максима Мартинцова и отправил под домашний арест Александра Мыльникова. Всем обвиняемым вменяется статья 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 27 июля 2019 года Баршай напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По итогам мероприятия задержали свыше 1 тысячи человек.

После акции СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были арестованы более десяти человек.