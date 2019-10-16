Американские дипломаты в поездке по Архангельской области несколько раз меняли поезда

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Американские дипломаты во время поездки по Архангельской области несколько раз пересаживались с поезда на поезд, после чего были остановлены в Северодвинске, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник

Ранее в посольстве США в Москве "Интерфаксу" сообщили, что снятые с поезда из Неноксы в Северодвинске американские дипломаты находились в официальной поездке, о которой было уведомлено Минобороны РФ. В МИД РФ подтвердили, что сотрудники дипмиссии уведомили Минобороны о поездке, однако речь шла о намерении посетить Архангельск, а не Северодвинск.

Информированный источник сообщил в среду "Интерфаксу", что трое сотрудников американского посольства были в понедельник сняты с поезда Ненокса - Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения. По его словам, это были военно-морской атташе при посольстве США Кертис, атташе при посольстве США Арриола, а также военный атташе Данн.