В СК назвали основную причину смерти пассажиров разбившегося в "Шереметьево" SSJ-100

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Большинство пассажиров самолета SSJ-100, разбившегося в мае при посадке в аэропорту "Шереметьево", погибли от дыма и огня, не успев подняться с кресел, сообщил руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета (СК) Зигмунд Ложис.

"Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика", - сказал Ложис в интервью, опубликованном в четверг в газете "Коммерсантъ".

По его словам, "все произошло очень быстро, большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее".

5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стал 41 человек из 78 находившихся на борту. В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в июне после публикации предварительного отчета Межгосударственного авиационного комитета заявил, что командир SSJ-100 "Аэрофлота" мог продолжать полет, не возвращаясь в "Шереметьево", поскольку системы самолета работали штатно.

2 октября в пресс-службе СК сообщили, что следствие возложило вину за гибель 41 человека на командира корабля Дениса Евдокимова - ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).

По версии следствия, 5 мая Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта "Шереметьево". "Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета", - говорится в пресс-релизе.