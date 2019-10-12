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В Крыму призвали не связывать смерть педагога из керченского колледжа с прошлогодней трагедией

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В министерстве образования, науки и молодежи Крыма призвали не связывать смерть преподавателя Керченского политехнического колледжа Ольги Грищенко с прошлогодней трагедией, когда в учебном заведении произошли стрельба и взрыв с двумя десятками погибших.

"Делать топ-новости на таких случаях как минимум не совсем корректно, формулировка "еще одна жертва трагедии" - бесчеловечна. Человек был в немолодом возрасте, понятно, что были проблемы со здоровьем, переживания и многое другое. Рано или поздно, к сожалению, все уходят из жизни", - сказал собеседник "Интерфакса".

"Все педагоги, все жители Керчи, получили в том числе и психологические травмы. Надо быть немного человечнее в этом вопросе, потому что тема керченской трагедии еще достаточно тяжела для нас всех", - отметили в ведомстве.

Похороны преподавателя, которой было больше 60 лет, прошли еще в июле, однако об этом стало известно только сейчас. Некоторые СМИ назвали ее 21-й жертвой нападения на колледж. Появились сообщения, что она долгое время лечилась от полученных во время атаки ранений.

Как сообщалось, траурные мероприятия запланированы в Керчи на 17 октября - в годовщину взрыва и стрельбы в политехническом колледже. Все увеселительные мероприятия на этот день отменены, флаги в городе будут приспущены. Во всех городских организациях пройдет минута молчания, в храмах и мечетях состоятся траурные молебны.

Студент четвертого курса политеха Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После атаки 18-летний юноша покончил с собой. Жертвами нападения на колледж стали 20 человек: 15 учащихся и пять сотрудников. Полсотни человек получили ранения.

Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте, но позже переквалифицировали его на "убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Керчь

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