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Последняя пострадавшая при стрельбе в Керчи выписана из московского НИИ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Последняя пострадавшая при стрельбе в колледже Керчи девушка выписана из московского НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, сообщили в НИИ.

Там рассказали "Интерфаксу", что несовершеннолетняя поступила в НИИ 18 октября в тяжелом состоянии. Врачи оценивают состояние девушки при выписке как удовлетворительное. Ей провели несколько восстановительных операций с применением методов металлостеосинтеза, чтобы сохранить длину поврежденной ноги.

Собеседник агентства отметил, что через некоторое время девушке предстоит плановая госпитализация для еще одной реконструктивной операции на стопе.

17 октября 2018 года в Керчи студент открыл стрельбу и устроил взрыв в политехническом колледже. Погибли 20 человек, нападавший покончил с собой. Порядка 50 человек были госпитализированы, из них 11 попали в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Пятеро были выписаны в прошлом году, четверо - в январе, еще одна девочка была выписана после февраля.

Керчь Москва

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