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ФБК подал иск к Минюсту из-за включения в реестр НКО-иноагентов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Фонд борьбы с коррупцией подал иск к Минюсту по поводу внесения фонда в реестр некоммерческих организаций - иностранных агентов, сообщил "Интерфаксу" юрист ФБК Вячеслав Гимади.

По его словам, иск подали в пятницу в Замоскворецкий суд.

ФБК просит признать незаконным его внесение в реестр и обязать Минюст исключить организацию из этого списка.

"В целях полного и объективного рассмотрения дела прошу истребовать у административного ответчика материалы о включении Некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов", - говорится в иске, текстом котором располагает "Интерфакс".

Минюст включил ФБК в реестр НКО-иноагентов 9 октября. Это случилось после того, как в ходе проверки ГУ Минюста по Москве выявило несколько денежных траншей, поступивших в ФБК из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей.

"Мы нашли действительно платеж на заблокированный счет со стороны какой-то испанской компании, о которой мы понятия не имеем, 140 тысяч, и не нашли никакого платежа из Флориды. Такое случалось и раньше, мы легко возвращали платежи, но отследить платеж на заблокированный счет достаточно сложно, и невозможно вернуть, даже если бы захотели. Я думаю, это похоже на провокацию", - заявил по этому поводу директор ФБК Иван Жданов.

Некоммерческий Фонд борьбы с коррупцией был зарегистрирован Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями, объединяет проекты "РосПил", "РосЯма", "РосВыборы" и другие. Фонд финансируется за счет пожертвований. В 2018 году ФБК получил от подписчиков 58 млн рублей.

Закон об НКО-"иноагентах" был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2012 года. В реестр НКО-иноагентов вносят организации, которые занимаются политической деятельностью и получают деньги из-за рубежа. В данный момент в реестр входят 73 организации.

ФБК Минюст

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