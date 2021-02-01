Песков заявил, что ФБК доказал свой статус иноагента

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что у метода санкций во внешней политике нет перспектив, в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом) своей просьбой к руководству США ввести санкции против отдельных россиян доказал свой статус.

Ранее CNN сообщил, что ФБК после ареста в Москве Алексея Навального попросил президента США Джо Байдена ввести санкции в отношении ряда российских политиков, чиновников и бизнесменов. В приоритетный "шорт-лист" фонда были включены в том числе председатель СКР Александр Бастрыкин, миллиардер Роман Абрамович и глава Минздрава Михаил Мурашко, которого сторонники Навального обвиняют в том, что он "покрывал отравление".

В посольстве США в России заявили, что видели копию этого обращения.

"Никакой перспективы у этого метода (санкций) нет, - сказал Песков 1 февраля. - Что касается этого фонда, фонд, скажем так, де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента".

Он напомнил, что в Кремле считают абсолютно неприемлемой санкционную риторику Запада и считают санкции неправильным методом ведения межгосударственных отношений.

Минюст включил ФБК в реестр НКО-иноагентов в октябре 2019 года после того, как столичное управление ведомства выявило денежные переводы в фонд из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей. В ФБК отрицают, что получают деньги из-за границы.