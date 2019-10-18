РСПП исключил из правления арестованных Зиявудина Магомедова и Дмитрия Мазурова

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и основатель группы "Новый поток" Дмитрий Мазуров исключены из правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Такое решение одобрило бюро правления РСПП, следует из протокола его заседания 9 октября, с которым ознакомился "Интерфакс".

В РСПП агентству подтвердили эти изменения.

Оба бизнесмена являются обвиняемыми в рамках уголовных дел и находятся в СИЗО.

Также бюро одобрило предложение о созыве съезда РСПП на 19 марта 2020 года, сказано в протоколе. По традиции съездом завершится Неделя российского бизнеса (12-19 марта), как правило, в мероприятии участвует президент Владимир Путин. В РСПП "Интерфаксу" сказали, что точная дата съезда еще не утверждена.

Дело Магомедовых

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, а также его брат Магомед обвиняются по делу о преступном сообществе, растратах и особо крупных хищениях. Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия. Всего фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, проходят 16 человек, шесть из которых находятся в международном розыске.

Согласно окончательной фабуле, в уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд рублей - в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС", реконструкции калининградского аэропорта "Храброво" и др.

Братья Магомедовы отрицают предъявленные обвинения.

Дело Мазурова

В июле по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа на Дмитрия Мазурова завели уголовное дело. Он был задержан 13 июля и арестован. Его обвинили в хищении $29 млн, которые банк выделил "Антипинскому НПЗ" в кредит. Вину Мазуров не признал. Гендиректор НПЗ Геннадий Лисовиченко объявлен в розыск по другому уголовному делу, которое расследуется в Тюменской области и по которому его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при заключении невыгодных заводу соглашений.

В Сбербанке в июле объяснили, что Мазуров и Лисовиченко ввели Сбербанк и, возможно, других кредиторов в заблуждение насчет финансового состояния "Антипинского НПЗ": они скрыли наличие у завода крупных обязательств по поручительствам за подконтрольные Мазурову компании группы "Новый поток". Это, как отметили в банке, "существенным" образом сказалось на платежеспособности завода и привело в конце апреля 2019 года к остановке предприятия и высокому социальному напряжению в регионе.