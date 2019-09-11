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Владельцу "Нового потока" Мазурову продлили арест до 12 декабря

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Москве Тверской суд продлил до 12 декабря арест владельцу группы "Новый поток" Дмитрию Мазурову, которого в июле арестовали и обвинили в крупном мошенничестве и растрате. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Сначала Мазурову вменили хищение средств, которые выделялись "Антипинскому НПЗ" (ранее входил в "Новый поток") по кредитной линии от Сбербанка. Уголовное дело в его отношении возбудили 12 июля 2019 года по жалобе главы Сбербанка Германа Грефа. 13 июля Мазурова задержали. В Сбербанке подтвердили, что жаловались на Мазурова и бывшего гендиректора НПЗ Геннадия Лисовиченко в правоохранительные органы.

В 2015 году Сбербанк согласился выделить "Антипинскому НПЗ" кредитную линию на $100 млн. Как говорится в материалах дела, обратно банк не получил $29 млн - 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей по курсу на момент совершения преступления. Банк признан потерпевшим по делу.

В банке заявили, что Мазуров и Лисовиченко ввели Сбербанк и, возможно, других кредиторов в заблуждение насчет финансового состояния "Антипинского НПЗ": они скрыли наличие у завода крупных обязательств по поручительствам за подконтрольные Мазурову компании группы "Новый поток". Это, как отметили в банке, "существенным" образом сказалось на платежеспособности завода и привело в конце апреля 2019 года к остановке предприятия и высокому социальному напряжению в регионе.

Мазуров вину не признал.

В сентябре ему предъявили новое обвинение - в растрате 473 млн рублей и $29 млн. По словам его адвоката Тимура Хутово, следствие решило оспорить несколько гражданско-правовых сделок, заключенных от имени АО "Антипинский НПЗ" генеральным директором Геннадием Лисовиченко.

Дмитрий Мазуров Новый поток. Антипинский НПЗ Сбербанк Геннадий Лисовиченко

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