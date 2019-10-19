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СК назвал возможную причину аварии в артели под Красноярском

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Следователи рассматривают версию прорыва ещё одной дамбы в Красноярском крае, которая могла стать причиной прорыва в артеле в районе населенного пункта Щетинкино, сообщила старший помощник руководителя Главного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская.

"Есть версия, что это не единственная дамба - выше по реке прорвало ещё дамбу, что стало толчком для прорыва дамбы, от которой пострадали люди", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Она отметила, что в настоящий момент к месту ЧС направляется руководство артели. "Руководство предприятия уже едет на место происшествия со списками рабочих", - сообщила Шаманская.

В субботу около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

По последним данным, погибло 12 человек, СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На месте происшествия работают опытные криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел.

Последствия прорыва дамбы ликвидируют около 270 человек. МЧС России направляет на место ЧП дополнительные силы спасателей из соседних регионов.

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