В вынужденно севшем в Красноярске самолете бомбу не нашли

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов обследовали самолет рейса Улан-Удэ - Москва, который приземлился в Красноярске в субботу из-за сообщения о минировании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.

Как рассказал собеседник агентства, каких-либо опасных предметов не обнаружено.

По его данным, сообщивший о бомбе задержан, им оказался житель Москвы, который собирался лететь из Улан-Удэ, но опоздал на самолет.

В ведомстве добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в субботу самолет, летевший из Улан-Удэ в Москву, экстренно сел в красноярском аэропорту из-за анонимного сообщения о заложенной на борту бомбе.