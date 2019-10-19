О бомбе на рейсе из Улан-Удэ в Москву сообщил опоздавший на него пассажир

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Бурятии оперативно выявили сообщившего о бомбе на борту самолета Smartavia рейса Улан-Удэ - Москва, из-за чего он совершил экстренную посадку в Красноярске, сообщает в субботу пресс-служба авиакомпании.

По ее данным, им оказался 43-летний Дмитрий Гаврилов, который опоздал на рейс. Он был задержан на выходе из гостиницы в Улан-Удэ.

По данным компании, инцидент произошел сегодня в 8:20 по Москве, на номер экстренных вызовов 112 в Улан-Удэ (Бурятия) поступил анонимный звонок о бомбе, заложенной в самолет Smartavia, который вылетел в 7:30 по маршруту Улан-Удэ - Москва (рейс 5N-562).

Как отметили в пресс-службе, руководство авиакомпании приняло решение посадить лайнер в ближайшем аэропорту. В 10:43 самолет Boeing 737 совершил посадку в Красноярске. Из-за анонимного звонка по тревоге были подняты службы противовоздушной обороны, рассказали в Smartavia.

На борту самолета находился 141 пассажир, включая десять детей и шесть членов экипажа.

В настоящее время, согласно авиационным правилам, лайнер и багаж пассажиров проверяют представители силовых структур. После этого самолет отправится в полет по намеченному маршруту.

Ранее сообщалось, что в субботу пассажирский самолет, летевший из Улан-Удэ в Москву, экстренно сел в красноярском аэропорту из-за анонимного сообщения о заложенной на борту бомбе.