Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Состояние пострадавших в результате столкновения маршрутки и трамвая в Петербурге оценивается как средней степени тяжести, сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной в воскресенье.

"Все пострадавшие в средней степени тяжести", - сказал собеседник.

Среди них трое детей, добавили в аппарате вице-губернатора.

В 18:15 на пересечении проспекта Десантников и Петергофского шоссе в Петербурге столкнулись трамвай и маршрутка. После столкновения маршрутное такси перевернулось на бок.

Пострадали 16 пассажиров, 15 из них госпитализированы.

По предварительным данным регионального главка МВД, водитель маршрутки двигался на запрещающий сигнал светофора.