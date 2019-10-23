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Водитель маршрутки задержан в Петербурге после ДТП с 15 пострадавшими

Водитель маршрутки задержан в Петербурге после ДТП с 15 пострадавшими
Архивное фото
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Водитель маршрутного автобуса задержан в Санкт-Петербурге по делу о ДТП, в котором пострадали 15 человек, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД региона.

"По факту аварии в отношении водителя маршрутного автобуса возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)", - говорится в сообщении. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Столкновение маршрутного такси и трамвая произошло 20 октября около 18.00 на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса двигался на запрещающий сигнал светофора. От столкновения маршрутка перевернулась, пострадали 15 человек, в том числе трое детей.

Петербург МВД

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