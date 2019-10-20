Маршрутка столкнулась с трамваем в Петербурге

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Маршрутка с пассажирами врезалась в трамвай в Петербурге и перевернулась.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД региона, ЧП произошло на пересечении улицы Десантников и Петергофского. По предварительным данным, более 10 человек получили различные травмы.

В свою очередь очевидцы аварии сообщают в соцсетях, что водитель маршрутки двигался на красный сигнал светофора.

По данным Главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу, столкнулись трамвай №60 и маршрутка К-235, в результате маршрутное такси перевернулось на бок.