После столкновения маршрутки с трамваем в Петербурге госпитализированы 15 человек

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В результате аварии маршрутки и трамвая в Петербурге пострадали 16 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних.

Как сообщила пресс-служба городского управления МЧС, 15 человек госпитализированы.

Авария произошла на пересечении проспекта Десантников и Петергофского шоссе. Столкнулись трамвай маршрута 60 и маршрутка К-235, которая после столкновения перевернулась на бок.

Очевидцы аварии сообщают в соцсетях, что водитель маршрутки двигался на красный сигнал светофора.