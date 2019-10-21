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Минфин предложил повысить минимальную цену на спирт до 57 рублей за литр

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ предложил повысить минимальную закупочную цену на спирт из пищевого сырья до 57 рублей за 1 литр. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Предполагается, что цена вырастет с 1 января 2020 года.

Сейчас минимальная закупочная цена на спирт составляет 49 рублей за литр. В последний раз его минимальная цена повышалась в 2015 году (с 43 рублей).

Минфин РФ

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