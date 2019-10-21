Поиск

Учения по обеспечению устойчивости Рунета будут проводить несколько раз в год

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Положение о проведении "учений по обеспечению устойчивого и безопасного интернета" на территории России утверждено председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Соответствующее постановление правительства РФ, которое вступит в силу 1 ноября, опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации. В документе указывается, что "организация и проведение учений осуществляются не реже одного раза в год на основании утвержденного Минкомсвязи плана проведения учений, согласованного с ФСБ, Минобороны, Федеральной службой охраны (ФСО), МЧС и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Участниками учений определены операторы связи, собственники или иные владельцы технологических сетей связи, точек обмена трафиком, линий связи, пересекающих границу РФ, организаторы распространения информации в интернете, имеющие уникальный идентификатор совокупности средств связи и иных технических средств в сети.

Организация и проведение учений возложена на Минкомсвязи, ФСБ, Минобороны, ФСО, ФСТЭК, Россвязь, Роскомнадзор, центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования в составе радиочастотной службы (при Роскомнадзоре), а также на власти регионов, на территории которых будут проводиться учения.

Согласно положению, учения будут представлять собой "совокупность технических и тактических мероприятий, направленных на выполнение задач в условиях конкретной ситуации возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории России сети "Интернет", за исключением российского государственного сегмента сети "Интернет", и сети связи общего пользования".

Задачами учений, сообщается в документе, является выявление угроз устойчивому интернету, совершенствование приемов обеспечения защищенности сети, апробирование сценариев реагирования на угрозы Рунету, а также отработка механизмов восстановления сетей связи во время ЧС.

Решение о проведение учений будет принимать Минкомсвязи, сами они могут быть как на федеральном, так и на региональном уровнях (на территории одного или нескольких субъектах РФ).

Плановые учения будут проходить в соответствии с графиком, который Минкомсвязи по согласованию с ФСБ и Роскомнадзором будет ежегодно утверждать до 1 декабря. Этот график будет публиковаться на сайте Роскомнадзора не позднее пяти рабочих дней после его утверждения

Кроме того, предусмотрено проведение внеплановых учений в случае возникновения угроз устойчивости сети на территории РФ. "Центр мониторинга и управления сетью уведомляет участников о плановых учениях за два месяца, о внеплановых - не менее чем за 10 рабочих дней, включая дату, место, планируемую продолжительность и цели проведения учений", - уточняется в документе.

1 мая 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете. Он позволяет создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования российского сегмента Интернета.

Предусматривается, что в случаях возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ сети Интернет и сети связи общего пользования Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком в утвержденном правительством РФ порядке. Виды подобных угроз также будет определять кабинет министров.

Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком будет утверждать Минкомсвязь по согласованию с ФСБ РФ.

Закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года, а обязанности для операторов связи пользоваться национальной доменной зоной - с 1 января 2021 года. С этой же даты начнет действовать положение об обязанности госорганов использовать отечественные средства шифрования информации.

Дмитрий Медведев Минкомсвязи ФСБ

Новости по теме

Новости

Бывшая судья Конституционного суда вышла из СПЧ

Что произошло за день: понедельник, 21 октября

Правозащитники назвали большим ударом и разгромом изменения в СПЧ

Правозащитники назвали большим ударом и разгромом изменения в СПЧ

Экс-главе СПЧ Федотову не нашли новую должность в органах власти

"Интерфакс", ОНФ, ФАС и "Комсомольская правда" будут вместе проверять госзакупки

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 отправятся в ЮАР

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 отправятся в ЮАР

Из состава СПЧ исключены Чиков и Шульман, включен Кирилл Вышинский

Путин сменил главу СПЧ

Путин сменил главу СПЧ
Прорыв дамбы в Красноярском крае

Арестован глава компании-собственника красноярской артели, где прорвало дамбы

Арестован глава компании-собственника красноярской артели, где прорвало дамбы

ФАС выступила против законопроекта Горелкина как отдельного закона

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');