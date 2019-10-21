Учения по обеспечению устойчивости Рунета будут проводить несколько раз в год

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Положение о проведении "учений по обеспечению устойчивого и безопасного интернета" на территории России утверждено председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Соответствующее постановление правительства РФ, которое вступит в силу 1 ноября, опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации. В документе указывается, что "организация и проведение учений осуществляются не реже одного раза в год на основании утвержденного Минкомсвязи плана проведения учений, согласованного с ФСБ, Минобороны, Федеральной службой охраны (ФСО), МЧС и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Участниками учений определены операторы связи, собственники или иные владельцы технологических сетей связи, точек обмена трафиком, линий связи, пересекающих границу РФ, организаторы распространения информации в интернете, имеющие уникальный идентификатор совокупности средств связи и иных технических средств в сети.

Организация и проведение учений возложена на Минкомсвязи, ФСБ, Минобороны, ФСО, ФСТЭК, Россвязь, Роскомнадзор, центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования в составе радиочастотной службы (при Роскомнадзоре), а также на власти регионов, на территории которых будут проводиться учения.

Согласно положению, учения будут представлять собой "совокупность технических и тактических мероприятий, направленных на выполнение задач в условиях конкретной ситуации возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории России сети "Интернет", за исключением российского государственного сегмента сети "Интернет", и сети связи общего пользования".

Задачами учений, сообщается в документе, является выявление угроз устойчивому интернету, совершенствование приемов обеспечения защищенности сети, апробирование сценариев реагирования на угрозы Рунету, а также отработка механизмов восстановления сетей связи во время ЧС.

Решение о проведение учений будет принимать Минкомсвязи, сами они могут быть как на федеральном, так и на региональном уровнях (на территории одного или нескольких субъектах РФ).

Плановые учения будут проходить в соответствии с графиком, который Минкомсвязи по согласованию с ФСБ и Роскомнадзором будет ежегодно утверждать до 1 декабря. Этот график будет публиковаться на сайте Роскомнадзора не позднее пяти рабочих дней после его утверждения

Кроме того, предусмотрено проведение внеплановых учений в случае возникновения угроз устойчивости сети на территории РФ. "Центр мониторинга и управления сетью уведомляет участников о плановых учениях за два месяца, о внеплановых - не менее чем за 10 рабочих дней, включая дату, место, планируемую продолжительность и цели проведения учений", - уточняется в документе.

1 мая 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете. Он позволяет создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования российского сегмента Интернета.

Предусматривается, что в случаях возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ сети Интернет и сети связи общего пользования Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком в утвержденном правительством РФ порядке. Виды подобных угроз также будет определять кабинет министров.

Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком будет утверждать Минкомсвязь по согласованию с ФСБ РФ.

Закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года, а обязанности для операторов связи пользоваться национальной доменной зоной - с 1 января 2021 года. С этой же даты начнет действовать положение об обязанности госорганов использовать отечественные средства шифрования информации.