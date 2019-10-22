Новый глава СПЧ планирует привлечь к работе своего предшественника Федотова

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Экс-председателя Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова и других ушедших членов Совета планируют привлекать к работе в этой структуре, заявил новый председатель СПЧ Валерий Фадеев.

"В соответствии с положением, член Совета автоматически становится экспертом Совета, когда выходит из него. Михаил Александрович (Федотов - ИФ) и все остальные ушедшие или освобожденные от должности автоматически стали экспертами совета. Я Михаила Александровича очень ценю. Конечно, буду его привлекать, у него огромный опыт, если он хочет, согласен, с удовольствием буду его привлекать, и остальных тоже", - сообщил Фадеев "Интерфаксу" во вторник.

Отвечая на вопрос, кто будет дописывать доклад президенту РФ о положении дел с правами человека, он сказал: "Видимо, я буду дописывать".

Ранее новый глава СПЧ в интервью "Коммерсанту" говорил, что в своей деятельности собирается сделать акцент на социальных правах. Фадеев также говорил "Интерфаксу", что на посту председателя Совета намерен сделать акцент на развитии гражданского общества, а также усилить взаимодействие Совета с Общественной палатой РФ.

В понедельник, 21 октября, президент РФ Владимир Путин своим указом исключил из СПЧ бывшего главу Совета Михаила Федотова, руководителя правозащитной организации "Восход" Евгения Боброва, главу ассоциации правозащитных организаций "Агора" Павла Чикова, главу комиссии СПЧ по избирательным правам Илью Шаблинского и члена СПЧ Екатерину Шульман.

Другим указом главой СПЧ был назначен секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. Также в его состав вошли исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, омбудсмен в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, глава Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.

Позже стало известно, что руководитель комиссии СПЧ по гражданскому участию в правовой реформе, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова также вышла из СПЧ, пояснив, что больше не хочет работать в Совете.

Представители известных правозащитных организаций - Human Rights Watch, Московской Хельсинской группы, движения "За права человека" - раскритиковали изменения в составе СПЧ, назвав их ударом по работе Совета.