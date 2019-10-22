Поиски пропавших без вести возобновлены в районе прорыва дамб в Красноярском крае

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Спасатели с наступлением светлого времени суток возобновили активные поиски пропавших без вести в Курагинском районе Красноярского края в районе разрушения дамб, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС России во вторник.

"Активные поиски возобновлены", - сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что ночью поисковые работы были приостановлены, на месте ЧП организовано дежурство спасателей, территория поиска была увеличена на расстояние до 1,2 км от места происшествия.

19 октября около 06:00 (02:00 мск) в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

По данным МЧС, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести. По информации Минздрава края, 27 человек обратились за помощью медиков, а холдинг "Сибзолото", в состав которого входит артель, сообщает о 44 пострадавших.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), задержаны и арестованы директор золотодобывающего ООО "Сисим" (компания-собственник артели) Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и мастер горного участка Евгений Александров из этой же организации, в офисе компании прошли обыски.

Следствие установило, что дамбы были "возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи".