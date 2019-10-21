Начальник участка красноярской артели арестован по делу разрушенных дамбах

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Суд арестовал начальника участка золотодобывающей артели ООО "Сисим" Андрея Еганова, который является подозреваемым по делу о гибели людей при прорыве дамб на красноярской артели. Он будет находиться под стражей до 18 декабря.

В понедельник Железнодорожный районный суд Красноярска избирает меру пресечения гендиректору ООО "Сисим", а также начальнику и мастеру горного участка, работающим в компании.

Как рассказали в суде представители СКР, из офиса ООО "Сисим" пытались вывезти возможные улики: когда следователи подъезжали к офису компании в Красноярске, они увидели машины, в которую два человека загружали системные блоки и документы о деятельности компании. Когда машину остановили, то в ней обнаружили документы о деятельности компании и четыре системных блока.

Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло 19 октября в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Сотрудники следственных органов провели обыски в офисе холдинга "Сибзолото", которому принадлежит артель.

Как выяснил СКР, на артели произошло разрушение пяти дамб - все они не были зарегистрированы.

По данным МЧС, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести. По информации Минздрава края, 27 человек обратились за помощью медиков, а холдинг "Сибзолото" сообщает о 44 пострадавших.