Компания-собственник красноярской артели, где произошел прорыв дамб, неоднократно нарушала эконормы

Допрос подозреваемых по делу о гибели людей при прорыве дамбы в Красноярском крае Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - ООО "Сисим", руководители которого, по версии следствия, причастны к гибели 15 работников при прорыве дамб в Красноярском крае, ранее неоднократно привлекалось к административной ответственности за нарушение экологических норм, сообщает во вторник газета "Коммерсант".

"До катастрофы с многочисленными жертвами ООО "Сисим" неоднократно привлекалось к административной ответственности", - говорится в публикации.

По имеющимся у издания данным, в конце 2018 года ООО "Сисим" было оштрафовано на 180 тыс. рублей.

"ООО, осуществляющее добычу руд и песков драгоценных и редких металлов, с 17 августа 2017 года по 17 августа 2018-го на участках "Сейба" и "Сисим", расположенных в 45 км и 25 км северо-восточнее города Артемовска Курагинского района Красноярского края, проводило горные работы, сопровождающиеся выбросами загрязняющих веществ, что нарушало требования закона "Об охране атмосферного воздуха"", - пишет газета.

Кроме того, ранее руководству ООО "Сисим" пришлось заплатить 50 тыс. рублей за последствия разведки и добычи полезных ископаемых на реке Полуденный Кундат, связанные с изменением ее дна и берегов. В воде было зафиксировано высокое содержание меди, которое могло навредить рыбе, сообщает "Коммерсант".

19 октября около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов на золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

По данным МЧС, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести. По информации Минздрава Красноярского края, 27 человек обратились за помощью медиков, а холдинг "Сибзолото" сообщил о 44 пострадавших.

СКР возбудил уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), задержаны директор золотодобывающего ООО "Сисим" (компания-собственник артели), начальник и мастер горного участка этой же организации, в офисе компании прошли обыски.

Следствие установило, что дамбы были "возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи".