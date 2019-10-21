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Опознаны девять погибших во время прорыва дамб под Красноярском

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Родственники опознали девять тел погибших во время порыва дамб в Курагинском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Родственники погибших прибывают в Красноярск. Их размещают в гостиницах. С ними работают психологи", - говорится в сообщении. Отмечается, что в поисках пропавших без вести во время ЧС, которые продолжались до наступления темноты, была задействована авиация и беспилотные летательные аппараты, водолазы и кинологи. Поисковые работы были развернуты на удалении 1,2 километра.

19 октября около 06:00 по местному времени (02:00 по Москве) в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района на реке Сейба разрушился каскад из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

По данным МЧС, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести. По информации Минздрава края, 27 человек обратились за помощью медиков, а холдинг "Сибзолото" сообщает о 44 пострадавших.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), задержаны и арестованы директор золотодобывающего ООО "Сисим" (компания-собственник артели) Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и мастер горного участка Евгений Александров из этой же организации, в офисе компании прошли обыски.

Следствие установило, что дамбы были "возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи".

Хроника 19 – 21 октября 2019 года
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Красноярский край Щетинкино

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