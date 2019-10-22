Участник похищения фигуранта дела об избиении Кашина приговорен к восьми годам колонии

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Городской суд Петербурга приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова. Он признан виновным в похищении главы оборонного предприятия ОАО "НТЦ "Завод "Ленинец" Александра Горбунова в 2014 году, сообщила объединенная пресс-служба судов. Горбунов проходит по делу об избиении журналиста Олега Кашина.

Борисова также оштрафовали на 300 тысяч рублей. Его дело слушалось в закрытом режиме.

По версии следствия, Горбунова похищали, чтобы добиться от него компропетирующих его сведений, которые затем можно было бы использовать. Организатором похищения следствие считает Александра Мешкова, он находится в международном розыске. СМИ ранее сообщали, что Горбунова похитили, чтобы получить у него информацию нападении на Кашина.

В похищении участвовали девять сотрудников службы безопасности АО "Заслон" (входит в холдинг "Ленинец"). Борисов использовал при этом форму сотрудника ГИБДД, спецсигнализацию и замаскировал ВАЗ-2114 под служебную машину, сообщает пресс-служба судов. За работу он получил вознаграждение. Вины он не признал.

Кашина избили арматурой во дворе его дома на Пятницкой улице в ночь на 6 ноября 2010 года. Тогда он работал в "Коммерсанте". Следствие считает причиной нападения его журналистскую деятельность. Горбунов решил наказать журналиста за то, что тот в интернете оскорбил Андрея Турчака, тогдашнего губернатора Псковской области, говорилось в материалах дела. В деле о покушении на Кашина были фамилии четырех из девяти обвиняемых в похищении Горбунова, а также самого Горбунова.

Ранее восемь обвиняемых в похищении бизнесмена были признаны виновными и получили реальные сроки.