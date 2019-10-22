Власти Подмосковья пообещали в 2020 году начать рекультивацию 8 мусорных полигонов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций на проведение рекультивации восьми полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) начнут в первом квартале 2020 года, сообщил зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Речь о полигонах "Вальцово" в Ступино, "Дубна Правобережная", "Каурцево" в Наро-Фоминске, "Парфеново" в Сергиевом-Посаде, "Павловское" - Истринский городской округ, "Княжьи Горы" - Шаховская, "Съяново" - Серпуховский городской округ и "Часцы" в Одинцовском городском округе.

По его словам, рекультивацию начнут 1 января следующего года. Программа предусматривает определенные объёмы денежных средств, которые выделяются из федерального бюджета - 56% и софинансирование из регионального бюджета.

В первом квартале следующего года начнется конкурсный отбор подрядчиков.

"По всем этим полигонам проектная документация выполнена, она принята заказчиком. По шести из них у нас завершена государственная экспертиза", - отметил Куракин.