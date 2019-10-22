Поиск

Власти Подмосковья пообещали в 2020 году начать рекультивацию 8 мусорных полигонов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций на проведение рекультивации восьми полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) начнут в первом квартале 2020 года, сообщил зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Речь о полигонах "Вальцово" в Ступино, "Дубна Правобережная", "Каурцево" в Наро-Фоминске, "Парфеново" в Сергиевом-Посаде, "Павловское" - Истринский городской округ, "Княжьи Горы" - Шаховская, "Съяново" - Серпуховский городской округ и "Часцы" в Одинцовском городском округе.

По его словам, рекультивацию начнут 1 января следующего года. Программа предусматривает определенные объёмы денежных средств, которые выделяются из федерального бюджета - 56% и софинансирование из регионального бюджета.

В первом квартале следующего года начнется конкурсный отбор подрядчиков.

"По всем этим полигонам проектная документация выполнена, она принята заказчиком. По шести из них у нас завершена государственная экспертиза", - отметил Куракин.

Московская область

Новости по теме

Новости

РАН призвала Минобрнауки пересмотреть правила общения российских и зарубежных ученых

РАН призвала Минобрнауки пересмотреть правила общения российских и зарубежных ученых

Пять жителей ростовского хутора погибли в перестрелке из-за участков для выпаса скота

Пять жителей ростовского хутора погибли в перестрелке из-за участков для выпаса скота

Российские ученые признали чай, арахис и клюкву природными ГМО-растениями

Российские ученые признали чай, арахис и клюкву природными ГМО-растениями

"Норникель" пока не нашел подтверждений выхода газа на руднике, где произошло ЧП

Школьник из Новокуйбышевска умер, проглотив воздушный шарик

Три человека погибли из-за ЧП на руднике "Норникеля"

Три человека погибли из-за ЧП на руднике "Норникеля"

Медведев заявил, что роботы не создадут критических проблем на рынке труда

Причиной смерти дочери посла Ирана в Москве назвали инсульт

Причиной смерти дочери посла Ирана в Москве назвали инсульт

Россияне сочли сферу госсобственности и полицию самыми коррумпированными в стране

Россияне сочли сферу госсобственности и полицию самыми коррумпированными в стране

Две сотни затонувших кораблей скопились в Волге в Астраханской области

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');